شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى نيوزيلاندا يبدأون التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المصريون فى نيوزيلندا، منذ قليل، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار أعضاء المجلس، حيث بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، لتكون أول دولة يتم التصويت فيها بمجلس الشيوخ من قبل المقيمين المصريين بها بالبريد.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

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واضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثانى.