شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم التعازى فى وفاة الراهب القمص روفائيل المحرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الراهب القمص روفائيل المحرقي، قد توفى اليوم السبت، عن عمر يناهز 65 عاما.

وأوضحت الكنيسة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ولمجمع أباء الدير، في نياحة الأب المبارك القمص روفائيل المحرقي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وترهب الراهب القمص روفائيل االمحرقي فى 25 أغسطس 1989م ، وسيم قسا في 13أكتوبر 1997م ، ونال رتبة القمصية يوم 10إبريل 2009 م، وخدم الدير في أعمال متعددة كما خدم في الوادي الجديد، وقد أقيمت صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة مارجرجس بديره السيدة العذراء المحرق بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومجمع الأباء.

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يذكر أن، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وفى لقاء منفصل أخر، استقبل الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأٌقصر، لبحث الخدمات الرعوية والكنسية في الإيبارشيات.

وقد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، مع مجلس إدارة قطاع المقطم، في إطار تدبير خدمة منطقة المقطم، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد تأسيس مجلس إدارة لكافة الأنشطة الخدمية بالمنطقة برئاسة قداسة البابا. وحضر الاجتماع أصحاب الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم مع مجموعة من الآباء كهنة المقطم والاراخنة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ولمجمع اباء الدير ، في نياحة الأب المبارك القمص روفائيل المحرقي ،، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.