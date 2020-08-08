شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة : ٦٢٥ لجنة بانتخابات مجلس الشيوخ ...ومنع التواصل الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،السبت،اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 - الغرفة الثانية بالبرلمان.

وأكد عطية أن عدد اللجان بلغ ٦٢٥ لجنة بالقاهرة ،مشددا علي استكمال استعدادات المدارس مقار اللجان الانتخابية وضرورة مراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة ؛؛السباكة؛؛الكهرباء؛؛ والتنسق مع الحي وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة .

كما شدد علي بعض التعليمات المستدامة للانتخابات من توفير كرسى متحرك لكبار السن والتعاون مع الحماية المدنية لتوفير والتاكد من جاهزية طفايات الحريق وتوفير مياه صالحة للشرب ، وتجهيز اماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة والتعاون مع المناطق الطبيةو الصحة بالإدارة، وكذلك توفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، وتجهيز حجرة مبيت لقوات التأمين (تأمين اللجان وتجهيزها )، و نظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحى والتنسيق مع كافه الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على اى عقبات.

وأضاف انه يجب الالتزام بتعليمات محافظ القاهرة من منع أية تظاهرات احتفالية أمام اللجان و عدم الإدلاء باية تصريحات لوسائل الإعلام بكافة أشكالها ،سواء بالايجاب أو السلب وعدم الظهور الإعلامي فيما يخص العملية الإعلامية أو التواجد بمقر اللجان أو توجيه العاملين لتأييد شخص معين.

و أكد على توجيه التعليمات لمديرى المدارس بالادارات التعليمية على الاتى :-

-الالتزام بحضور المكلفين بأعمال الانتخابات فقط ،وتشكيل غرفه عمليات بالمديرية ،وتتصل مباشرة مع غرفة عمليات جميع الإدارات

والغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمدارس مقر اللجان الانتخابية

-تنظيم العمل وإتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في الانتخابات

وتسهيل ذهاب المواطنين للمقر الانتخابيةوالتنسيق مع النقابة فلها دور كبير وفعال