شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وحدة العزل بمستشفى معهد الكبد بالمنوفية بعد تعافي جميع مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه تم تطهير وإغلاق وحدة العزل بمستشفى معهد الكبد القومي بالجامعة بعد تعافي جميع المصابين بفيروس كورونا المحتجزين بها وخروجهم من العزل حيث تعدت نسب الشفاء 95% بينما الوفيات ٢.٨%.

وأوضح رئيس الجامعة انه تم تعقيم وتجهيز مستشفى معهد الكبد القومي لاستقبال حالات مرضى الكبد بعد خروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا من العاملين بجامعة المنوفية حيث بلغ عدد الحالات التي تم حجزها بمستشفى معهد الكبد القومي (44 ) حالة في حين تم متابعة علاج 850 حالة عزل منزلي و إجراء الفحوصات الازمة وصرف العلاج لهم ، هذا بالإضافة إلي علاج وحجز ٣٣حاله قبل البدء في معهد الكبد بالجناح الفندقي بالمستشفيات الجامعيه من الأطباء والتمريض والفنيين

وأشار الدكتور هشام عبد الدايم الي انه مع بداية قيام معهد الكبد القومي باستقبال حالات كوفيد 19 قام فريق مكافحة العدوى بعمل دورات تدريبية لفرق الاطباء والتمريض والاداريين والعاملين حول كيفية التعامل مع مرضى العزل والطرق الصحيحة لارتداء وخلع ملابس العزل وكيفية التعامل مع النفايات الخاصة بهم والمستلزمات الطبية بوحدة العزل بمعهد الكبد القومي وذلك تطبيقا للمعايير العالمية لمكافحة العدوى بالفيروس

واضاف الدكتور توفيق عبد المطلب المدير التنفيذي انه قد تم تخصيص الدور الرابع والخامس بمستشفى معهد الكبد القومي لاستقبال حالات العزل من العاملين بجامعة المنوفية وعمل مسارات امنة لدخول وخروج الحالات منفصلة نهائيا عن مداخل ومخارج مستشفى معهد الكبد القومي حتى تتمكن باقي اقسام ووحدات المستشفى من تقديم خدماتها وتم تجهيز غرفة لفرز جميع الحالات وطبقا للإرشادات الموجهة من وزارة الصحة والسكان والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية و عمل اشعة مقطعية على الصدر وتحاليل للحالة ليتم تحديد دخول الحالات شديدة الخطورة اما الحالات المتوسطة والبسيطة يتم صرف العلاج لها وعمل عزل منزلي ومتابعة تطور الحالة بالمنزل وعمل زيارات منتظمة لمستشفى معهد الكبد للتأكد من تمام شفاء الحالة

واشار الدكتور سامي دحدوح استاذ م الأمراض الصدريه ومديرالمستشفي التخصصي والعلاج الفندقي والمشرف الفني علي العزل بمعهد الكبد القومي جامعه المنوفيه إلي انه تم عمل برتوكولات علاجية خاصة بالجامعة بمشاركة الأطباء من اقسام الصدر والباطنه العامه والمتوطنه والقلب والرعاية المركزه والتخدير بكلية الطب والمعهد وطب الاسره والنفسيه والعصبيه حيث تم استخدام حاله بلازما متعافين و١٨ حاله عقار اكتياميرا و٤ حالات عقار الريمدسفير: و٢ حاله لعقار الكالتيرا

هذا وقد أشرف علي علاج المصابين ومتابعة الحالات الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد توفيق عبد المطلب المدير التنفيذي والدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الميكروبيولجي ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفى معهد الكبد القومي والدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب ورؤساء الأقسام المعنية بكلية الطب والمعهد

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