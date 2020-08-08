شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل وإصابة شقيقه في انهيار سور منزلهما بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لفظ مساء اليوم السبت طفل أنفاسه الأخيره أسفل سور منزل قديم، إنهار عليه داخل قرية نزلة تونا الجبل التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب طفل أخر كان يسير برفقة المتوفي بجوار السور المنهار.
كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمصرع وإصابة طفلين بقرية نزلة تونة بملوي، نتيجة إنهيار سور منزل قديم.
انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، إذ تبين انهيار سور منزل قديم، ملك «مصطفي شحاتة» 63 عاما بالمعاش، وذلك أثناء سير طفلين أمامه، مما أدى إلى مصرع «يحيى مصطفي» 5 سنوات، وإصابة «محمد أحمد» 7 سنوات، نتيجة سقوط السور عليهما أثناء سيرهما بجواره.
تم نقل جثة الطفل المتوفي والمصاب لمستشفى ملوي العام، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لرفع آثار السور المنهار، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفل وإصابة شقيقه في انهيار سور منزلهما بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.