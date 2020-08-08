شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل وإصابة شقيقه في انهيار سور منزلهما بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ مساء اليوم السبت طفل أنفاسه الأخيره أسفل سور منزل قديم، إنهار عليه داخل قرية نزلة تونا الجبل التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب طفل أخر كان يسير برفقة المتوفي بجوار السور المنهار.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمصرع وإصابة طفلين بقرية نزلة تونة بملوي، نتيجة إنهيار سور منزل قديم.

انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، إذ تبين انهيار سور منزل قديم، ملك «مصطفي شحاتة» 63 عاما بالمعاش، وذلك أثناء سير طفلين أمامه، مما أدى إلى مصرع «يحيى مصطفي» 5 سنوات، وإصابة «محمد أحمد» 7 سنوات، نتيجة سقوط السور عليهما أثناء سيرهما بجواره.

تم نقل جثة الطفل المتوفي والمصاب لمستشفى ملوي العام، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لرفع آثار السور المنهار، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.