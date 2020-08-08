شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» بحي المناخ ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، السبت، تجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس بنطاق الحى، استعدادًا لبدء انتخابات مجلس الشوريى التي من المقرر إجراؤها في 11 و12 أغسطس الجاري.

تم تجهيز لجنة الانتخابات بمدرسة المناخ الابتدائية ومدرسة نبيل الوقاد بالمنطقة السابعة ومدرسة الشهيد السيد محمد عبدالعال بمنطقة الحرية والمدرسة الإسلامية بالمنطقة الخامسة، كما تم تجهيز الحجرة المؤمنة لحفظ الصناديق ودورات المياه داخل كل مدرسة وتم التأكد من الإضاءة العامة ومولد الكهرباء، وتمت أعمال النظافة والتعقيم والتطهير داخل وخارج المدرسة.

وتابع رئيس الحى استكمال أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس التي ستقام بها لجان انتخابية بنطاق الحى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم خلال هذه الفترة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وشارك متطوعون من برلمان الشباب بوضع علامات للحفاظ على التباعد الاجتماعي أمام اللجان الانتخابية خلال مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.