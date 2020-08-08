شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تنهى استعداداتها للحشد الجماهيرى من أجل انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من بدء مرحلة الصمت بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومى ٩ و١٠ أغسطس الجارى للمصريين فى الخارج، ويومى 11 و12 أغسطس الجارى للداخل، أنهت الأحزاب السياسية خطتها لحشد الجماهير للمشاركة فى التصويت لمرشحيهم على المقاعد الفردية وقائمة «من أجل مصر» أمس.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة فارقة فى مسار الديمقراطية والاستقرار، والمشروع الوطنى للدولة الذى يحمله الرئيس الوطنى المخلص، عبد الفتاح السيسى.

وأضاف «رشاد»، فى بيان صحفى، أن مجلس الشيوخ يمثل مفردة مهمة ومصيرية فى هذه الفترة، وهو خط دفاع جديد عن الوطن يؤازر قيادته وجيشه، وهو طرح جديد من شعب يؤمن بوطنه ويحارب من أجل مستقبله؛ من خلال قامات وطنية تحمل خبرات فى كافة المجالات.

وأشار «رشاد» إلى أن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى، تفرضه ظروف المرحلة الراهنة، مناشدًا المصريين فى الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة فى هذا الاستحقاق، واختيار من يمثلهم فى هذا المجلس التاريخى.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس كتلة «شباب وستات» أد التحدى، إن مشاركة المرأة فى انتخابات مجلس الشيوخ، متوقع أن تكون بنسبة أعلى من أى استحقاق انتخابى سابق، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت تتصدر مشهد المشاركة فى أى انتخابات، نظرا لزيادة درجة الوعى لديها، وتغيير مفاهيمها، ولكونها شريك أساسى للرجل داخل المجتمع.

وأشارت «عطوة» فى بيان لها، أن المرأة المصرية توسعت مشاركتها فى كافة القطاعات، وأصبح لديها وعى سياسى بفضل خطة التمكين، التى نجحت القيادة السياسية فى تحقيقها للمرأة، فأصبحت شريك للرجل فى المناصب القيادية والمجالس النيابية، وحققت مكانة جعلتها فى أوائل الصفوف المشاركة فى أى حدث أو موقف تمر به الدولة، فكانت توقعات مشاركتها فى الانتخابات السابقة فائقة للتوقعات.

ودعت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المرأة المصرية للنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب والأكفأ، للقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، والمشاركة النابعة من الحس والضمير الوطنى لديها ومساندة الدولة فى هذا الحدث وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة، وأكدت أن الكتلة وأعضاءها فى جميع المحافظات يعملون على قدم وساق لحث المرأة على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويقدمون الدعم الكامل للمرشحات على مقاعد الشيوخ.

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وأكدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، التزام مرشحى الحزب والأعضاء بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الصمت الانتخابى، لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وحظر ممارسة الدعاية الانتخابية.

وقال «أبوشقة» رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى بيان له، بمناسبة بدء تصويت المصريين المقيمين فى الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ، «أدعو الناخبين للمشاركة القوية، للإدلاء بأصواتهم من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية، ترسيخاً للديقراطية».