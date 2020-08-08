شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة أحمد مسعود حارس «المصري» ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّيع المئات من أهالي مدينة أهناسيا بمحافظة بني سويف، مساء السبت، جثمان والدة أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي، الذي وافتها المنية صباح اليوم.

وأدى المشاركون في تشييع الجثمان صلاة الجنازة على المتوفاة بمنطقة مقابر إهناسيا، وتم دفنها بمقابر العائلة وسط دعوات المشاركين لها بالرحمة والغفران.

كان أحمد مسعود، كابتن المصري البورسعيدي، نعى والدته على حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله «أمي»، ولا يسعنا إلا أن نقول كما علمنا رسول الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيراً منها، والجنازة عقب صلاة العصر، بمدينة إهناسيا ببني سويف، الله يصبرني على فراقك يا حبيبة قلبي يا جنتي«.