شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المقار الانتخابية لـ«الشيوخ» في حي الزهور ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع السعيد رخا، رئيس حى الزهور ببورسعيد، السبت، أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في 11 و12 أغسطس الجاري، داخل المدارس المخصصة بنطاق الحي.

وتم تعقيم جميع المقار الانتخابية وعددها ٢١ مدرسة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة القوارض والحشرات، وتم صيانة أعمدة الإضاءة وتغير الكشافات بمحيط مدرسة هدي شعراوي، وتم تقليم الأشجار وقص النجيل وإزالة الهيش بعدة مدارس.