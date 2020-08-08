شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: تحرير 168 مخالفة منذ بدء الأوكازيون الصيفي وحتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحرير 168 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الصيفي وحتى الآن، منهم 51 مخالفات عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، السبت، إنه يتم متابعة بيانات الباركود الخاصة بالمنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير 96 مخالفة عن عدم وجود تصريح بجانب تحرير العديد من المخالفات الأخرى، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويقوم قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بشن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات.

ووجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة باستمرار شن الحملات للتأكد من العروض المعلنة في الأوكازيون الصيفي بجانب أيضا تذليل أي عقبات لمشاركة المحلات التجربة الراغبة في العمل بالأوكازيون الصيفي، كما تقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة الأوكازيون بشل يومي في مختلف المحافظات، إضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة الأسواق بشكل دوري.

وجدد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، المطالبة للمواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.

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