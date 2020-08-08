شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تحول رقمي: قانون حماية البيانات الشخصية الجديد يُجرم اختراق بيانات الغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن قانون حماية البيانات الشخصية في مصر من شأنه أن يمكن الشركات المصرية من أن تدخل في السوق العالمية، وتنمي من قدراتها، خاصة أن القانون يتواكب مع كافة القوانين العالمية التي تنظم الحياة الشخصية في أغلب دول العالم.

وأضاف «حجازي»، خلال لقائه ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قانون حماية البيانات الشخصية نص على منع حصول أي شخص على معلومات تخص شخص أخر دون موافقاته، سواء الأسم أو الصوت نتائج التحاليل وفصيلة الدم وغيره من البيانات.

وكشف حجازي، أن القانون منح كل شخص حريته وحقه في المطالبة بمسح بياناته ومعلوماته الشخصية من مكانه عمله حال تركه للمكان، كما أنه وضع قواعد حال تعرض بيانات الشخص للتسريب توفر له الحماية الكاملة لحياته الشخصية.