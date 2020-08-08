شكرا لقرائتكم خبر عن 280 جنيه للمتر السكني في شارع السودان.. تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء في 7 مناطق بشمال الجيزة وهي:

المنطقة الاولى: تضم كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبدالحميد شندي وشارع وزارة الري وطريق النصر وشارع الجيش وترعة السواحل وشارع البوهي وممدوح سالم ونادي امبابة الرياضي ومحمد نجيب (شارع ترعة السواحل سابقاً) وشارع الجسرين وشارع الحرية وشارع تاج الدول وشارع على جمال (المدارس) ومجاهد ندا والمحطة وتاج الدول وعبدالحميد شندى حتى التقائه بشارع كورنيش النيل.

المنطقة الثانية: وهي تبدأ من شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار وشارع أحمد عرابي وترعة بشتيل وإمتداد الكيلاني وشارع مسجد التوبة وشارع المطار وشارع إمتداد أرض اللواء وحارة ابو العلا النجار وسور السكة الحديد ومطلع الطريق الدائري وشارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار.

المنطقة الثالثة: تضم شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان وشارع عسران وشارع فضل الله عثمان وشارع الجسرين وشارع محمد نجيب (ترعة السواحل سابقًا) وسور السكة الحديد وشارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد.

المنطقة الرابعة: وهي تبدأ من شارع نادى امبابة الرياضى بداية من التقائه مع شارع المطار وشارع ممدوح سالم وشارع البوهى وشارع القومية العربية والعروبة وشارع الرحمة (بنى محمد سابقاً) وترعة بشتيل وأحمد عرابى وسور المطار وشارع المطار حتى التقائه مع شارع نادى امبابة الرياضي.

المنطقة الخامسة: تضم سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابي حتى امتداد شارع محمد نجيب ( ترعة السواحل سابقاً) وشارع المطار مطلع كوبري أحمد عرابي حتى التقائه مع سور السكة الحديد.

المنطقة السادسة: حارة أبوالعلا النجار بداية من سور أرض السكة الحديد وامتداد أرض اللواء وشارع المطار ومسجد التوبة وشارع إمتداد الكيلاني وامتداد ترعة بشتيل والطريق الدائري وشارع ترعة الصفطاوي وسور السكة الحديد مروراً بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة ابو العلا النجار.

المنطقة السابعة: وتبدأ من كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات وشارع عبدالحميد شندي وشارع تاج الدول وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا وعلي جمال (المدارس) وشوارع تاج الدول والحرية وفضل الله عثمان وعسران وشارع مراد حتى التقائه مع ميدان الكيت كات.

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وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيه كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و80 جنيه للأغراض الادارية كحد أدنى و240 جنيه كحد أقصى و130 جنية للمتر التجاري كحد أدنى و400 جنية كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 متر فأكثر والشوارع الاقل من 20 متر وحتى 16 متر والشوارع الأقل من 16 متر.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل وتحدد 600 جنيه للتجاري و320 جنية للاداري والسكني 280 جنيه وشارع السودان التجارى 1600 جنيه والاداري 320 جنيه والسكنى 280 جنيه وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والاداري 240 جنيه والسكني 200 جنيه وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجاري 800 جنيه والإداري 240 جنيه والسكني 200 جنيه.