شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تتجه لتغريم «مقاطعى الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدرس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجدية، توقيع الغرامة المنصوص عليها فى القانون على الممتنعين عن المشاركة فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها خارج مصر اليوم وغدًا، وفى الداخل يومى 11 و12 أغسطس الجارى. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إنه على المواطنين المشاركة فى الانتخابات لكونها رسالة للعالم بمدى وعى المواطن المصرى ودوره الوطنى فى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على أن المشاركة فى عملية التصويت واجب وطنى على الجميع.

وتابع رئيس «الوطنية للانتخابات» أنه لابد من الالتزام بكل الإجراءات الوقائية أثناء عملية الاقتراع، وأشار إلى أنه سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الأول وكذلك فى اليوم التالى، وفرض ارتداء «الكمامة» على الجميع، ولفت إلى أن الهيئة ستوفر «كمامات» أمام اللجان لكل من يدلى بصوته، معلنًا انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة معًا، فى الثانية عشرة ظهر أمس، وبدء فترة الصمت الانتخابى الدعائى الذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية. واستنفد المرشحون مدة الخمسة عشر يومًا التى حددتها الهيئة لممارسة دعايتهم.

فيما دعا «إبراهيم» جميع المرشحين فى الانتخابات، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية، إلى تحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أى نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائى وقتًا للتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية فى المجلس بعد أن استنفد المرشحون مدة 15 يومًا تم تخصيصها لعرض

برامجهم الانتخابية.

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، إن مديرية أوقاف مطروح أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التى تم تعليقها لصالح مرشح على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح، وذلك لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وحررت محضرا بالواقعة، فيما تمكنت مباحث مركز قنا، أمس، من ضبط عضوين بحزب النور، بتهمة تمزيق لافتة مرشحة، بانتخابات مجلس الشيوخ، لتعليق لافتات مرشحهم بقرية القناوية، قبل بدء فترة الصمت الانتخابى بساعات. وفى السياق نفسه، واصلت المحافظات استعداداتها لتجهيز لجان الاقتراع، بالتنسيق مع أجهزة الأمن والجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتأمينها لاستقبال الناخبين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، فيما أعدت نقابتا الصحفيين والإعلاميين غرف عمليات لمتابعة أجواء الانتخابات وأعضائهما خلال تغطية عملية الاقتراع.