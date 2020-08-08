شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بالمنوفية بسبب «مائدة الديوك الرومي» لدعم مرشحي «الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الاستياء الشديد انتابت أهالى محافظة المنوفية، السبت، عقب انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعى لمائدة طعام كبيرة أقامها النائب أحمد الخشن، رجل الأعمال، وعضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، لدعم مرشحى حزب مستقبل وطن قى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها خلال أيام.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصور المتداولة لمائدة الطعام، والتى ضمت «ديوك رومى ولحوم بكميات كبيرة»، ووصفها البعض بكونها «مائدة مستفزة للأهالى» خاصة مع تعرض عد كبير من الأهالى للفقر، وخسارة عملهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

كان النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، قد أقام مؤتمرًا جماهيريًا حضره العشرات من أهالي أشمون، لدعم وتأييد المرشحين على المقعد الفردي والقائمة، وحضره عدداً من قيادات الحزب والنواب الحاليين ومنسق الحملة في المنوفية، كما أقام مائدة طعام كبيرة.

وتستعد محافظة المنوفية لانتخابات مجلس الشورى، بتجهيز (515) مقرًا انتخابيًا و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية، هذا وتستقبل اللجان الانتخابية (2 مليون و688 ألف 280 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.