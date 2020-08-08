شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون في «ديارنا»: تعرضنا للتجاهل ولم نُخطر بموعد إقامة المعرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيماء عبدالغني إحدى المستفيدات بمعرض«ديارنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والمقام بالساحل الشمالي، أن عدد كبير من المشاركين في المعرض لم يوجه لهم دعوة للمشاركة أو يتم إخطارهم بموعد المعرض، على الرغم من إقامته برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها تجاهل بعض العارضين.

وأضافت شيماء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك العديد من المستفيدين في المعرض يأتوا من محافظات بعيدة وكان يجب أن يتم إخطارهم قبل إقامة المعرض بفترة كافية.

ومن جانبه طالب محمد حمدان أحد العارضين بالمعرض، بضرورة وجود شفافية من جانب المسئولين عن المعرض في اختيار المشاركين وإخطارهم قبل موعد المعرض بفترة، ووجود تنسيق مع المشاركين، خاصة أن هناك الألاف من الأسر تستفيد من المعرض.