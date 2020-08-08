شكرا لقرائتكم خبر عن حسن محارب السرطان بالثانوية: نفسي أدخل جامعة قريبة من البيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن يوسف، طالب الثانوية العامة المُصاب بمرض السرطان، والحاصل على مجموع 89% بالمرحلة الثانوية، إن إصابته بمرض السرطان لم تمنعه من المُذاكرة والتفوق في الثانوية العامة على الرغم من مرضه وعدم قدرته على المذاكرة أكثر من 3 ساعات يوميًا.

وطالب حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة «الحدث اليوم»، بالحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات الخاصة بمدينة صان الحجر في محافظة الشرقية، حيث محل سكنه وإقامته مع أسرته، خاصة أنه لن يستطيع الذهاب إلى أماكن بعيدة.