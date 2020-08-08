شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون الخليج 365: المناهج هنا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الطالبة المصرية "تقى رجب"، الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية إنها حققت حلم حياتها، وتطمح في دراسة الطب بمصر.



رغدة بكر وتامر اسماعيل

وأوضحت تقى في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 إنها في البداية كانت خائفة من فارق النظام التعليمى بين مصر والسعودية، ولكن مع الوقت تمكنت من التعود والتأقلم على الوضع حتى أصبحت الأولى على الثانوية العامة هناك.

"المناهج هنا مش سهلة زى ما الناس متوقعة"، عبارة قالتها الطالبة تقى رجب ردًا على المعتقد المترسخ لدى الكثيرين بشأن سهولة المناهج في البلاد العربية عن مصر.

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رغدة وتامر

وأضافت تقى في تصريحاتها إن المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء هي الأصعب على الإطلاق في رحلة دراستها للثانوية العامة بالسعودية، مشيرةً إلى أن مساعدة والديها لها في المزاكرة والمتابعة تأتى في مقدمة العوامل التي ساعدتها على تحقيق حلمها.