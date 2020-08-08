شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب قرب الكوكب الأحمر الليلة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر الوطن العربي عند منتصف ليل اليوم السبت 8 أغسطس 2020، وما سيتبقى من الليل وقوع القمر الأحدب المتناقص بالقرب من كوكب المريخ فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

يمكن ملاحظة أن المريخ أصبح ساطعاً الآن مقارنة بالأشهر الماضية ويزداد إشراقا في سماء الليل، ومع ذلك لا يقارن بكوكب المشتري الذي يتفوق عليه بحوالي 12 مرة، حيث يُصنف المشتري رابع ألمع جسم سماوي بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي.

من المعروف أن الأرض تتحرك أسرع في مدارها الأصغر حول الشمس مقارنة بالمريخ والمشتري لذلك تقترب منهما يوما بعد يوم، ويتزامن مع ذلك سطوع الكوكبين تدريجيا كما يرصد في السماء.

بعد بضعة أشهر من الآن - في 13 أكتوبر 2020 - ستكون الأرض بين الشمس والمريخ ، عندها سيكون الكوكب الأحمر في أفضل أحواله هذا العام في ظاهرة تسمى التقابل، وفي ذلك الوقت سيكون أكثر سطوعًا بحوالي 16 مرة مما يبدو في فجر الأحد.

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بشكل عام خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2020، سيحل كوكب المريخ محل كوكب المشتري باعتباره رابع جسم سماوي يضيء السماء، بعد الشمس والقمر والزهرة، على التوالي.

وهكذا يمكن ملاحظة أن سطوع المريخ يتغير بسرعة كبيرة، وذلك لأن تغير المسافة بين الأرض والمريخ كبيرة.

جدير بالذكر على الرغم من أن القمر والمريخ يظهران متقاربين إلى حد ما في قبة السماء فجر الأحد، إلا أنهما ليسا قريبين من بعضهما فى الفضاء، فالقمر على بعد حوالي 404,407 كيلومتر من الأرض، بينما يبعد المريخ حوالى 89 مليون كيلومتر.