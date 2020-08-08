وزيرة الهجرة: ملف المصريين فى الخارج ملئ بالمفاجأت واستطعنا الوصول لكافة الشرائح

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، المصريين بالخارج كان لهم وقفات لدعم موقف مصر بشأن قضية سد النهضة، من بينها وقفات نظمتها الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى الوزارة أنتجت فيلم "النيل حياتنا" بعدة لغات لدعم جهود الجاليات المصرية بالخارج فى الرد كل ما يثار سلبا على الدولة المصرية.

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وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج سفراء للدولة، قائلة:"ليس بالصوت العالى فالمصريين بالخارج يحترموا مصريتهم وتقاليد الدول المضيفة ويبقى المواطن المصرى من الجاليات المسالمة جدا بالخارج".

نتعامل بدبلوماسية وحكمة مع كافة الملفات الخاصة بالمصريين فى الخارج ونأخذ فى الاعتبار كافة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، قائلة:"فى قانون واحنا مش فى غابة"، مضيفة :"نثق تماما فى تعامل الدول الأخرى وقضائها ونحترم سيادة الدول المضيفة" .