شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تناشد المصريين فى الخارج سرعة التصويت بـ"الشيوخ" منذ اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه على المصريين فى الخارج استكمال مشاركتهم فى بناء مصر، مؤكدة أن المصريين فى الخارج قوة لا يستهان بها شاركوا فى كافة الاستحقاقات الدستورية بداية الاستفتاء الذى حدث فى 2019 .

ودعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، جموع المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت مكرم: "إن المصريين بالخارج دائمًا يلعبون دورًا هامًا وبارزًا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام استحقاق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة".

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وشرحت وزيرة الدولة للهجرة خطوات مشاركة المصريين بالخارج بالتفصيل فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق بالخارج خلال ساعات عبر البريد الإلكترونى .

ووجهت وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج قائلة :" أناشد المصرين فى الخارج سرعة التصويت فى اليوم الأول" .