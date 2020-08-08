شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 60% من حالات سرطان الثدى المكتشفة مبكرا لا تحتاج لعلاج كيميائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن 60 % من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرا لا تحتاج إلى علاج كيميائى، وقالت الوزارة فى منشور لها أن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج عن سرطان الثدي بالمجان يوميا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحا وحتي 3 مساء .

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إن إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 6 ملايين و800 ألف سيدة منذ إطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

ووجهت الوزيرة بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.