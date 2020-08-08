شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب حاصل على 99% بالثانوية العامة فى حادث تصادم بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذى حصل على الثانوية العامة على مجموع 99%، والذى توفى فى حادث تصادم، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام.
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