شكرا لقرائتكم خبر عن الإنقاذ البحرى لتليفزيون الخليج 365: القرش الحوتى يظهر فى الغردقة لخلوها من التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثير خلال الأيام القليلة الماضية بعدما التقط عدد من المصطافين بشواطىء الغردقة صور لظهور القرش الحوتى، البعض فكر في خطورة ظهوره، والبعض الآخر بحث خلف أسباب ظهوره.

وفى تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، قال المهندس حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى، إن القرش الحوتى عبارة عن سمكة ضخمة الحجم، مسالم، وصديق للإنسان، ولا يمثل ظهوره بشواطىء الغردقة أي خطورة على المصطافين.

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رغدة بكر وتامر اسماعيل

وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحرى في تصريحاته إن القرش الحوتى لديه حاسة تشبه الـ”GPS”، والتي يحدد من خلالها المكان الآمن، والأكثر نظافة ويحرص على الظهور فيه.

وأشار الطيب إلى أن جائحة كورونا منعت قيام الرحلات البحرية، مما أتاح الفرصة للقرش الحوتى للظهور على شواطئ الغردقة، مؤكدًا أنه يزيد من الإقبال السياحى، ويحب السياح ظهوره ويحرصون على التقاط الصور له، خاصة أنه غير آكل للحوم، ويتغذى على الهوام الموجودة بمياه البحر.



رغدة بكر وتامر اسماعيل

وأكد رئيس جمعية الإنقاذ البحرى في تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 إنهم حريصون على الحفاظ على مثل تلك الكائنات البحرية المعرضة للإنقراض، كما يعرف الصيادون ذلك ولا يقومون بمطاردة القرش الحوتى واصطياده كما يزعم البعض.