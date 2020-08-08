شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات الشفاء العاجل تتصدر تويتر لمؤازرة اليوتيوبر مصطفي حفناوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أصدقاء ومتابعين اليوتيوبر مصطفي حفناوي، الدعاء له بالشفاء العاجل، إثر إصابته منذ أيام بجلطة فى المخ، ودخوله بعدها للعناية المركزة، وحرص عدد كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المختلفة على تقديم الدعم المعنوي والدعاء لليوتيوبر المصري.

وتصدر هاشتاج "الشفاء العاجل"، قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر موقع التدوينات تويتر، للدعاء لليوتيوبر مصطفي حفناوي في أزمته الحالية، والتي شارك فيها عدد كبير من المستخدمين داخل مصر وخارجها.



تريند تويتر

وطالب النجم تامر حسنى من جمهوره بالدعاء للبلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالشفاء العاجل، حيث نشر صورة لمصطفى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبينى وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته هو أخوكوا فى الإنسانية".

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وتابع: "فعلاً بعد ما شوفته هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعو له ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله فعلاً حالته خطيرة جداً فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا يعنى فى أمل دعواتكم هى الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء، يلا كلنا النهاردة ندعى كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعو لنا سليم وبخير اللهم لا اعتراض يارب اشفيه واشفي كل مريض اللهم آمين".