شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: القبض الفورى على المعتدى على الشاب المصرى بالكويت أثلج صدورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن القبض الفورى على المعتدى على الشاب المصرى بالكويت أثلج صدورنا.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، قائلة: "أنا وزيرة مصرية فى حكومة مصرية ووظيقتى تحتم عليا الدفاع عن أبناء المصريين فى الخارج وهناك من يروج للشائعات والأكاذيب وأرد عليها بمنتهى الدبلوماسية".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن أعداد المصريين بالخارج يصل إلى 14 مليون مصرى بالخارج.

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وعرض البرنامج أغنية للفنان محمد فؤاد عن الهجرة غير الشرعية لأول مرة أنتجتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ضمن مباردة مراكب النجاة، فيما أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية وإنما الدولة ضد الهجرة غير الشرعية.