شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف مساعدات مالية وعينية لضحايا انهيار عقارين بالمحلة والمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينتى المحلة الكبرى والمنصورة.

وفيما يخص العقار المنهار بالمحلة الكبرى؛ زارت وكيلة الوزارة الأسر المتضررة لتقديم العزاء، وتنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-

- صرف مبلغ 5000 جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر وصرف مبلغ 3000 جنيه للأسر المتضررة منهم أسر المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم 9 أسر، وصرف مبلغ 3000 جنيه لكل أسرة فى المنزل المنهار وعددهم 5 أسر.

- صرف مبلغ 2000 جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذى تم تشميعه وعددهم 5 أسر.

- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات وفوط لجميع الأسر.

- إتاحة العلاج لأى فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.

- إتاحة ملابس أطفال وكبار فى حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة لملابس.

- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم 8 أسر.

- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيواءها وعددهم 8 أسر.

- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة ومن المقرر صرف:-

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- عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة.

- خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.

- 250 جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام.

أما فيما يخص عقار المنصورة المنهار فقد اتخذت وزارة التضامن الإجراءات التالية:

وقع حادث انهيار بمنزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة، وهو مكون من أربعة طوابق، الدور الأول مخزن شركة مستلزمات طبية، والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم ٢١ سنة وأصيبت والدته زينب علي عمر ٦٠ عاماً، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.

- صرف ١٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذى تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع ٦٠٠٠ جنيه.

- صرف ٥٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.

- تقرر صرف ١٠٠٠٠ جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة، وصرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لأسرة حالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.

- صرف مساعدة ١٠٠٠ جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

- صرف ٣٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر لأسرة حالة الوفاة، و٥٠٠ جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة ٢٠ ألف و٥٠٠ جنيه.