الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تهنئ اللواء أشرف حشيش لتوليه منصبه الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زار ظهر اليوم السبت الأب القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر اللواء أشرف حشيش.

تأتي تلك الزيارة في إطار تقديم التهنئة للواء أشرف حشيش لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة البحر الأحمر وقنا، كما تمني الأب القمص التوفيق والنجاح لسيادته في منصبه الجديد.

يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية السينودس الدائم للكنيسة القبطية 2020 عقدت اجتماعها بدار القديس إسطفانوس بالمعادى، الأسبوع الماضي، لمناقشة عددا الموضوعات التي تمت إحالتها إلى السينودس الدائم لدراستها، ورفع تقارير عنها إلى سينودس الكنيسة، مشيرة فى بيان لها أنها ستلجأ للتعامل بالطرق القانونية مع كل ‏من تسول له نفسه إفساد هذه العلاقات المسكونية بين الكنائس.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيانها، أعلن الآباء أنه من جديد يتحد غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وآباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية مع كل الشعب اللبناني الحبيب بكل طوائفه فى الإحساس بالأسى لما أصاب بيروت من آلام وأضرار بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت يوم الاثنين الماضي،كما وتتحد الكنيسة القبطية مع غبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعى بطريرك الموارنة وكل الآباء المطارنة وكل الكنيسة فى لبنان، وتصلى من أجل أن يساعد الله كل الشعب اللبنانى لتجاوز هذه الأزمة.

وجدد آباء السينودس شكرهم لله على روابط المحبة الموجودة فى العلاقات المسكونية بين الكنائس فى مصر، وأكدوا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ككنيسة رسولية، ترتكز في إيمانها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، تجدد تأكيدها على احترامها الكامل ومحبتها الصادقة والعاملة تجاه كل الكنائس، وتحاول جاهدة أن تشارك في تحقيق ما يطلبه الرب فى صلاته الكهنوتية فى الإنجيل بحسب القديس يوحنا "ليكونوا واحدا كما نحن واحد" (يو 17).