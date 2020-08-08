شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عدة وزارات تهتم بالعاملين بالخارج.. ونوفر الرعاية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه حتى هذه اللحظة، يوجد 3 حالات وفاة مصريين بانفجارات بيروت، مضيفا أن العاملين بالخارج يلقون اهتماما من أكثر من وزارة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: نساعد المصريين بالخارج ونوفر كل الرعاية الكاملة، والغالبية العظمى فى لبنان غير مستقرة وغير شرعية والأحداث الأخيرة ستظهر ذلك.

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وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الشئون القنصلية، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، كشفت فيه عن أن المتوفين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت هم : إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، و رشدى رشدى أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضى اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.