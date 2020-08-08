متحدث البرلمان: ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا يحقق انطلاقة في التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك حرصًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق الأمن والاستقرار داخل منطقة البحر المتوسط والحفاظ على الحقوق الخاصة بمصر داخل هذه المنطقة، مشيدًا بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي هدفها الرئيسي هو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

وأضاف حسب الله، في بيان له اليوم السبت، أن توقيع مصر واليونان هذه الاتفاقية يؤكد احترام القاهرة وأثينا القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية؛ ولكن بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحريًّا، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الدولى فإن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية البحرية بين البلدين، بشكل يتفق مع القانون الدولي والشروع في الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط؛ خصوصًا أنه وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقتين معًا في الحدود البحرية.

وتوقع حسب الله أن تحقق العلاقات المصرية- اليونانية انطلاقة اقتصادية وتجارية واستثمارية كبرى خلال المرحلة القادمة؛ خصوصًا بعد توقيع هذه الاتفاقية التي تتيح للبلدين الفرصة للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية من غاز ونفط في أحواض المناطق المجاورة والاقتصادية الخالصة للدولتين.​