الإعلاميين تشكل غرفة عمليات ولجنة رصد استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.
وتضمنت القرارات تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين في اللجان الانتخابية برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام النقابة وعضوية كل من الإعلامي خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، والإعلامية سهام صالح وكيل النقابة، والإعلامي أيمن عدلي عضو المجلس، والإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس.
كما اتخذ المجلس قرارًا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة، وجيهان يسري أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وحسن علي أستاذ الإعلام جامعة قناة السويس، والمخرج محمد عفيفي من الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد عادل مقررًا للجنة.
وفي نهاية الاجتماع أكد مجلس النقابة، ثقته في الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعي والعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.
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