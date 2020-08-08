صرخة وشهامة.. كواليس إنقاذ طفلة من أنياب ذئب بشري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهامة رجلين أنقذت طفلة من انياب ذئب بشري حازب التعدي عليها جنسيا في منطقة نائية بالجيزة.

تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، توصلت إلى ملابسات استدراج الطفلة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، بحجة مساعدتها في الحصول على وجبة طعام لوالدتها المتسولة "في ناس بتوزع لحمة يا حاجة ابعتي حد معايا أديله كيس".

السيدة أرسلت طفلتها صاحبة الـ8 سنوات رفقته، ليستدرجها المتهم إلى منطقة المقابر ونزع ملابسها، وحال شروعه في الاعتداء الجنسي عليها، صرخت الطفلة لتستنجد بالأهالي، وتصادف مرور شخصبن، هرعا إلى مصدر صوت صرخات الطفلة، وتمكنا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.