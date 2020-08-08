نشرة الحوادث المسائية.. تأمين الداخلية لانتخابات "الشيوخ" وتجديد حبس فتاة "التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

تأجيل دعوى استثناء المحامين من حظر التجوال لـ 5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى إصدار حكم قضائي باستثناء المحامون من حظر التجول، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

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التموين: ضبط 1247 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

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الداخلية تنتهي من الاستعدادات بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات الشيوخ

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث عنف مسجد الفتح لـ7 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 2 إرهاب، المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة.

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تجديد حبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد 45 يومًا

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء.

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تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك لـ 16 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، لجلسة 16 أغسطس؛ لمرافعة النيابة والدفاع.

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ضبط عاطلين سرقا خطوط المواد البترولية في السويس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم، من ضبط (عاطلين – مقيمين بالقاهرة - لأحدهما معلومات جنائية) حال خروجهما من مدق جبلي بالمنطقة بسيارة نقل مزودة بتنك قيادة أحدهما ، مُحمل عليها كمية من المواد البترولية "سولار".

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الوطنية للانتخابات تعلن بدء الصمت الانتخابي وانتهاء فترة الدعاية لمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

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