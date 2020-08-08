"المرور": إعادة فتح طريق دائري "التجمع - المنيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح الطريق القادم من التجمع اتجاه المنيب علي الطريق الدائري أمام حركة المرور علي الطريق السريع و الداعم. وذكرت المرور في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فتح الطريق جاء بعد رفع آثار حادث مروري تحت سيطرة الإدارة العامة للمرور. وأهابت المرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

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