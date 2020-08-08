مصر | تفاصيل جديدة.. كيس لحمة السبب وراء محاولة اغتصاب طفلة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة.. كيس لحمة السبب وراء محاولة اغتصاب طفلة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات استدراج طفلة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، إذ تبين أن المتهم أستدرجها بحجة مساعدتها في الحصول على وجبة طعام لوالدتها المتسولة.. "في ناس بتوزع لحمة يا حاجة إبعتي حد معايا أديله كيس".

وبينت التحقيقات أن السيدة أرسلت طفلتها صاحبة الـ8 سنوات رفقته، للحصول على "كيس اللحم"، ليستدرجها المتهم من الطريق السريع إلى منطقة المقابر وينزع ملابسها، وحال شروعه في الاعتداء الجنسي عليها، صرخت الطفلة لتستنجد بالأهالي، وتصادف حينها مرور شخصان، هرعا إلى مصدر صوت صرخات الطفلة، ليتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة لتولي التحقيقات معه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتمكن الأهالي من القبض على شاب لمحاولته الإعتداء الجنسي على طفلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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"دبحته علشان بيفكرني بابوه".. هكذا اعترفت المتهمة بقتل طفلها والتخلص من جثته عن طريق إلقائها بالشارع بمنطقة الجيزة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها يوم الجريمة استدرجت طفلها إلى غرفتها، وذبحته بسلاح أبيض سكين، ثم تخلصت من جثته بالشارع، وإدعت اختفائه في ظروف غامضة يوم الجريمة.. "إبني إختفي ومش لقياه".

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مصاب بجرح طعني بالرقبة، إذ تبين أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، لمرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن والده، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مدير قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة مفاده بالعثور على جثة طفل ملقاه في أحد شوارع منطقة الجيزة.

وبدوره كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة طفل عمره 3 سنوات غارقًا في دمائه، ويرتدي كامل ملابسه، ومصابا بجرح طعني بمنطقة الرقبة.

وشكل مدير مباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وفحص بلاغات التغيب، وكاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الجثة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الطفل المعثور على جثته.

تحريات رجال مباحث الجيزة توصلت إلى أن والدي الطفل منفصلين منذ فترة، وأن الطفل كان يقيم رفقة والدته، وبإستدعاء أسرته، أنكرت والدته ارتكابها الجريمة في بادئ الأمر.. "ابني إختفى ومعرفش راح فين"، وبتضييق الخناق عليها وإعادة مناقشتها أقرت بارتكابها الجريمة، بسبب مرورها بأزمة نفسية منذ انفصالها عن والده.

وعن يوم الجريمة قالت والدة الطفل أنها إستدرجته إلى حجرتها مساء، وطعنته بـ"سكين"، في عنقه أنهت حياته في الحال، ثم حملته وتخلصت من جثته بمكان العثور عليها.. "كان بيفكرني بابوه".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.