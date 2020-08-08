مصر | استمرار حبس فتاة التيك توك ريناد عماد 45 يوما

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس فتاة التيك توك ريناد عماد 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها.

وأدلت "منة الله عماد"، المعروفة بـ"ريناد عماد"، الشهير بـ"فتاة التيك توك"، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال الجيزة، في التهم المنسوبة إليها، باستقطاب الشباب، والاتجار بالبشر، من خلال الترويج لبعض الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة عدة تهم، وهي: الاتجار بالبشر واستخدام طفل قاصر تحت 8 سنوات، والتحريض على الفسق، ومخالفة القيم الأسرية للمجتمع، وإنشاء صفحة بغرض الجريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 75.

وكشف حسين البقار، محامي ريناد عماد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365" عن أن المتهمة أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها أثناء التحقيق، وقال إنها لم تتاجر بالبشر وأن الفتاة التي ظهرت معها في مقاطع الفيديو وسنها أقل من 8 سنوات هي شقيقتها الصغرى، والفيديو المنشور عبارة عن توثيق للاحتفال بعيد ميلادها.

وأشار "البقار"، إلى أن الفتاة أكدت أن الفيديوهات التي بحوزة النيابة ومنشورة على الإنترنت ظهرت فيها بملابسها، ولم تستعرض جسدها كما اتهمتها النيابة لأن جسدها به حرق، موضحة أنها تقوم بالترويج لبعض المنتجات الخاصة بشركات الملابس والأحذية، وتحصل على مقابل من هذه الشركات مثل مبالغ مادية أو عينات من الملابس.

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وأوضح المحامي، أنه بالنسبة للصور والفيديوهات الأخرى، غير المنشورة على الإنترنت، ظهرت فيها بملابس المنزل، فقد أكدت أنها خاصة بها على هاتفها المحمول، ولم تكن تنوي نشرها على الإنترنت.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وأفاد مصدر مطلع، داخل النيابة، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، انه تم القبض عليها، بعد الساعة السابعة مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي

واضاف المصدر، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة وجهت لها ٥ تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.