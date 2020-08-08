أخبار مصر | جولة لمتابعة أعمال "أطباء الحضارة" في أنحاء الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة لمتابعة أعمال "أطباء الحضارة" في أنحاء الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أهم أعمال الترميم الجارية للمباني الأثرية أو القطع في المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تتم بأيدي المرممين المصريين والتي نستعرضها عبر التقرير التالي.

كشف الدكتور مصطفي عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة في وزارة السياحة والآثار عن المرممين العاملين في الوازارة والذين يبلغ عددهم 2400 مرمم وموزعين علي آثار محافظات مصر كلها.

وقال عبد الفتاح إن مرممي الوزارة حاليًا ذوي خبرات متراكمة عبر سنوات طويلة، ويتم ربط ذلك مع أحدث ما وصلت إليه تقنيات الترميم عالميًا، ولدينا خبراء وأكاديميين مصريين وبحوث علمية مصرية في الترميم وخريجي الآثار أقسام الترميم هم أصحاب أكبر عدد من الأبحاث علي مستوي الجامعات وعدد كبير جدًا من المرممين حاصلين أعلى الدرجات العلمية، ونطلع باستمرار على الجديد عالميًا في علم الترميم وأحدث ما وصلت إليه الأبحاث

ترميم تماثيل الميادين

وتنفيذًا لخطة الوزارة وتوجيهات الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس للآثار بشأن تنفيذ الصيانة الدورية لتماثيل الميادين تقوم الإدارة المركزية للصيانة والترميم بأعمال الصيانة الدورية لتماثيل الأسود الخاصة بكوبري قصر النيل

قصر السكاكيني

في إطار نفس التوجيهات التي تضمنت ترميم قصر السكاكيني قام الدكتور مصطفي عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بزيارة القصر لمتابعة أعمال الترميم الجارية حاليًا بالقصر حيث تتم أعمال الترميم والصيانة للنافورة الرخامية كما تجري أعمال تركيب الشدات المعدنية علي أحد ابراج القصر تمهيدًا لبدء أعمال ترميمه.

متحف تل بسطا

ووجه الدكتور مصطفى عبد الفتاح فرق الترميم بتغليف الهياكل العظمية بالمخزن المتحفي بتل بسطا ضمن أعمال التي تقوم بها إدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية.

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سور مجرى العيون

وقام عبدالفتاح بمتابعة اعمال الصيانة والترميم الجارية حاليا بسور مجري العيون حيث تتم اعمال التنظيف المكيانيكي والكيميائي لإزالة الاتساخات المختلفة وكذلك استكمال بعض الاجزاء المفقودة من بعض العناصر المعمارية للسور.

قصر ألكسان

كما قام عبد الفتاح بمتابعة أعمال الترميم التي قامت بها الإدارة العامة لترميم آثار ومتاحف أسيوط لقصر ألكسان الأثرى والإعداد لمشروع متكامل لتطوير وإعادة تأهيل القصر بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع

متحف كوم أوشيم

وتابع عبد الفتاح أعمال الترميم الخاصة بالآثار الخشبية والمعدنية والمخطوطات الأثرية، وما يتم من أعمال بمعمل ترميم الدفانات الآدمية (كرتوناج_ مومياوات)، برئاسة الدكتورة رانيا على حسن مديرة ادارة ترميم المومياوات بالمخازن المتحفية والتى تقوم بمتابعة أعمال الترميم لفريق ترميم المومياوات في متحف كوم أوشيم.

متحف المركبات الملكية

وتابع عبد الفتاح الأعمال الجارية في متحف المركبات الملكية، والذي من المقرر افتتاحه قريبًا، وهو المتحف الذي يضم عدد كبير من اللوحات الزيتية والورقية الأثرية، وكذلك العربات الملكية لأسرة محمد علي باشا

وأكد عبد الفتاح، استمرار العمل في إدارات ترميم الآثار المختلفة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى الدور المهم للمرمم في الحفاظ وانقاذ التاريخ والتراث المصري.