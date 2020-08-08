أخبار مصر | وزير الرياضة: الاستثمار في البشر جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: الاستثمار في البشر جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادات وترتيبات الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للشباب، والمزمع انعقاده 12 أغسطس الجاري، تحت عنوان "انخراط الشباب من أجل المشاركة العالمية"، مع مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.

وصرّح وزير الشباب والرياضة، بأن الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة بيئة داعمة له جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة، مشيرًا إلى أهمية العمل على إعداد الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات العمل واعداد المشروعات الصغيرة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص.

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ويحتفل به العالم سنويًا يوم ١٢ أغسطس وذلك لمدى أهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعتادت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وكذلك هيئات الأمم المتحدة في مصر على الاحتفال بهذا اليوم تأكيدًا على دعمهم لتنمية الشباب في مصر،والتأكيد دورهم في التعامل مع أزمة كورونا.

كما بحث وزير الرياضة استئناف التدريبات والتجهيزات الخاصة بالمشروع القومي للموهبة والبطل والأولمبي ومراحل وخطوات انتقاء الموهوبين فى مختلف اللعبات من خلال اللجان العلمية والفنية المختصة بذلك.

وناقش وزير الشباب تفاصيل مبادرة " دراجتك... صحتك " مشددا خلال الاجتماع على استمراية المبادرة خلال الفترة المقبلة والتوسع فيها خلال جغرافيًا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات، مضيفًا أن الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع إيجاد طريقة للحجز المستدام طبقًا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات.