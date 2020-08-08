أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعارة أحمد غنيم كأول رئيس لهيئة المتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعارة أحمد غنيم كأول رئيس لهيئة المتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعمل كرئيس تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفًا للدكتور أحمد الشربيني والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

وبهذا القرار يعتبر الدكتور أحمد غنيم أول رئيسًا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور احمد غنيم وبحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

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فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 إلى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وهو حاصل على درجة الماجستير فى اقتصاديات التنمية من معهد العلوم الاجتماعية بهولندا، ودرجة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا.

وهو متخصص فى مجالات السياسات التجارية والاندماج التجارى الاقليمى والنظام التجارى متعدد الأطراف منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الملكية الفكرية، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا فى مجال الاقتصاد السياسى والسياسة التجارية ولقد تولى عدة مناصب تنفيذية وذلك اثناء عمله كمستشار لوزيري التجارة والصناعة في الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الاتفاقيات الدولية.