أخبار مصر | بتوجيهات من السيسىي.. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسىي.. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات.

وكما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.