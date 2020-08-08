شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: قناة السويس ممر مصر على العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التفريعة الجديدة لقناة السويس تم البدء فيها عام 2014، وافتتاحها رسميًا عام 2015، ففى خلال عام واحد تم انجاز الحلم، وهذا كان يعتبر أول مشروع قومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: «قناة السويس ممر مصر على العالم».

وأوضح «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «ساعة صبحية»، المذاع عبر قناة «مصر الزراعية»، أن هذا المشروع كان بمثابة ثقة المصريين في النظام السياسي من ناحية وفى الاقتصاد القومى من ناحية أخرى، قائلا: «هذا المشروع تم تنفيذه بأيادى مصرية وبتمويل مصري 100%».

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الجهاز المصرفي جمع 64 مليار جنيه، في أقل من أسبوعين لهذا المشروع، وذلك يعد انجازا تاريخيا، قائلا: «النهاردة عشان أحصل على ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة خارج حدود الدولة، فلا بد أن يكون لدى المواطنين المصريين ثقة في الاقتصاد القومى».