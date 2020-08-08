شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشدد علي ملفي التصالح وتقنين الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، ببذل المزيد من الجهد، لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طوال أيام الأسبوع، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الجهاز التنفيذي في المحافظة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء هذين الملفين أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على تنفيذ الخطة الموضوعة، لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم بكافة المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بمراكز وقرى وأحياء المحافظة، مؤكداً أنه كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والقرى، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح وإنه تم اتخاذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتحقيق مؤشرات جيدة في المنظومة.