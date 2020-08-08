شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: أبو الغيط يختتم زيارته التضامنية إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارته التضامنية إلى بيروت، مساء اليوم السبت، التي استمرت يوما واحدا، زار خلالها مرفأ بيروت المدمر، وبعض الأحياء المجاورة المتضررة من انفجار ٤ أغسطس.

والتقى أبوالغيط مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة في لبنان، كما استقبل وتواصل مع عدد من السياسيين اللبنانيين للاستماع إلى مختلف التقييمات حول الوضع في البلاد، في أعقاب الكارثة التي ضربت العاصمة بيروت.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الزيارة «حققت أهدافها من حيث التعبير عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه المنكوب في هذه الكارثة الكبرى، بالإضافة إلى التأكيد لجميع القيادات اللبنانية على استعداد الجامعة العربية لحشد دعم من خلال منظومة العمل العربي المشترك، يسهم في مواجهة لبنان لتبعات هذه الكارثة من مختلف الأوجه».

وأضاف: «الأمين العام حرص خلال الزيارة وخلال لقاءاته قيادات الدولة على»التعبير عن استعداد الجامعة المساهمة الفعلية في التحقيق في ملابسات وقوع هذا الحادث بشكل جدي ومهني وذي مصداقية، إذا طلب منها ذلك«، مضيفا:»حصلت حوارات عديدة حول هذا الموضوع مع جميع من التقاهم الأمين العام وتباينت الرؤى بطبيعة الحال«.

وتابع: «الأمين العام أكد من ناحيته أن الهدف هو استجلاء الحقائق بشكل كامل وجدي، وعرضها أمام الرأي العام اللبناني، خاصة وأن ما حدث يعد أمرا جللا بكل المقاييس.. ونتج عنه خراب ودمار وفقدان أرواح بريئة.. والجامعة حريصة على دعم لبنان في هذا الموضوع».

وقال السفير حسام زكي: «أحد الموضوعات التي أثيرت بطبيعة الحال خلال الزيارة تتصل بالمناخ السياسي في لبنان ككل، في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد والأزمة الاقتصادية المالية الهائلة التي تمر بها».

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