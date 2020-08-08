شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تلقينا أكثر من 16 ألف تظلم من «نتيجة الثانوية» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات «تظلم» للاطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 بلغوا 16433 طالب/طالبة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، السبت، أن أعداد الطلاب المتقدمين للاطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالب وطالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب وطالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالب وطالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب وطالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.

وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الاطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الاطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.