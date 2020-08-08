شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: السفارات بالخارج أتمت استعداداتها لـ«انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل البعثات حالياً تُتم استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يبدأ غداً لمن سجلوا خلال الفترة المحددة لذلك، إذ لا يجب التوجه لمقار بعثاتنا بالخارج وإنما تُرسل خطابات الاقتراع عن طريق البريد، وقد نسقت سفاراتنا مع هيئات البريد بالدول لتسهيل وصول الخطابات.

وحيا السفير أحمد حافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تقديراً لجهودها في توضيح الإجراءات التي يجب على المواطن الالتزام بها من خلال فيديو تعريفي أُعد من جانب الهيئة وشاركته وزارة الخارجية وكذلك وزارة الهجرة.

كما طُلب من سفاراتنا بالخارج مشاركة هذا الفيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي مع الجاليات.

وأيضاً شُكلت غرفة عمليات بوزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة طوال مدة التصويت للتعامل مع أية صعوبات أو مشكلات قد تواجه البعثات، أو مع شكاوى المواطنين بالخارج.