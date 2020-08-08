شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد حسن عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان، إجتماعاً تنسيقياُ لمناقشة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 و المقرر عقدها خلال يومى 11و 12 من أغسطس الجارى، حيث تم مناقشة تجهيزات أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الإنتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياة والتهوية داخل اللجان.

ووجه رئيس مدينة سرس الليان بتوفير أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات تيسيرا على المواطنين وبما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضارى، موجهاً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة وتلافي كافة العقبات أمام سير العملية الإنتخابية.