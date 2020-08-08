شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يأمر بإعادة تشغيل سوق: لم يستغل منذ 20 عامًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، سوق ترعة البوصة الذي تمت إقامته منذ 20 عاماً على مساحة 4100 متر «ولم يستغل حتى الآن»، حيث تابع على الطبيعة متطلبات رفع كفاءة السوق، والأعمال التي يمكن تنفيذها لتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المساحة، بهدف إتاحة مكان حضاري للمواطنين من الباعة والمترددين على الأسواق بتلك المنطقة.

حرص محافظ بني سويف على تفقد كل مكونات السوق من الداخل والخارج، حيث يحتوي السوق على 110 باكية سيتم إتاحتها وطرحها لتجار الخضار والفاكهة القطاعي، بجانب تخصيص جزء منها لتجارة الجملة، بينما يوجد 8 محلات تجارية في اتجاه الخارج للشارع المجاور للسوق.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية تجهيز ورفع كفاءة السوق، والذي يعتبر أحد أصول الدولة غير المستغلة، بجانب أن تشغيل السوق سيمثل انفراجة كبيرة في مجال القضاء على الأسواق العشوائية التي تؤثر بالسلب على الحركة المرورية، والصورة الحضارية للمدينة، علاوة على أن السوق سيوفر أماكن حضارية ومجهزة للبائعين الذين كانوا يفترشون الأرض بالأسواق العشوائية.

وأضاف محافظ بني سويف أنه من المستهدف أن يحتوي السوق بعد تشغيله التجار بالأسواق العشوائية بالمنطقة :(جسر إسلام ،على مصباح وترعة البوصة)،منوها على أنه سيتم توفير عوامل الاستمرارية بالمكان من خلال توفير كافة التسهيلات بالسوق، ومد خطوط السرفيس إلى موقع السوق بالتنسيق مع المرور وغيرها من الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع رفع كفاءة سوق ترعة البوصة يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.

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