شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع صيدلانية وإصابة شخص آخر إثر انقلاب سيارة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت صيدلانية مصرعها وأصيب شخص آخر، السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية بياض العرب في نطاق محافظة بني سويف.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من مدير شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى أثناء قدومها من القاهرة، وفى طريقها للمنيا وأمام قرية بياض العرب التابعة لمركز بنى سويف انفجر الإطار الخلفى للسيارة، ما أدى إلى مصرع كرستينا عادل وليد، 24 سنة، صيدلانية، وإصابة جميل سعد يوسف، 33 سنة.

تم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.