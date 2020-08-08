شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: رصدنا 9000 موقع إباحى يستغل الأطفال جنسيا من مارس حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكاتب الأمم المتحدة بفيينا، أن 30 % من الأطفال فى العالم يتم استغلالهم، وأن ثلث ضحايا الإتجار بالبشر من النساء.

وأضافت فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها عقب توليها المنصب، من مارس إلى يونيو تم رصد 9000 موقع إباحى يستغل الأطفال جنسيا، مستغلا فترة العزل جراء فيروس كورونا.

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وأكدت "والي" أن هناك 60 % زيادة فى العنف ضد المرأة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وأشارت إلى أن المنظمة لديها برامج لحماية الشباب من التأثيرات السلبية جراء فيروس كورونا ، خشية الاستغلال من الجماعات الإرهابية.