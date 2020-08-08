شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: انتشار كورونا دفع إلى تغيير سلم أولويات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكاتب الأمم المتحدة بفيينا، إن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغيير خطط الأمم المتحدة من خلال مراقبة الأجهزة الطبية الفاسدة.
وأضافت فى لقاء ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامي لها عقب توليها المنصب: "كما تم التعامل مع أزمة السجون التي قد تكون مصدراً لانتشار فيروس كورونا".
وأكدت "والى" أن إغلاق الحدود أدى إلى تقليل تهريب المخدرات، لكن انتشر إنتاج المخدرات محلياً، ما يدفع إلى ضرورة زيادة الجهود فى هذا الإطار.
وأشارت إلى أن هناك ارتباط بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية بمعنى أن العوائد من الجريمة المنظمة يؤدى إلى دعم الجماعات الإرهابية.
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