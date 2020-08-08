شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعلت محافظة الجيزة في أعلى برج مخالف بأوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة الجيزة من هدم 11 دورا مخالفا حتى الآن من برج 14 دور بمنطقة بشتيل في أوسيم، "أعلى برج مخالف بأوسيم"، حيث بدأت معدات الهدم إزالة الأدوار المخالفة بداية من الطابق الـ14، ومن المقرر أن تستكمل إزالة البرج حتى سطح الأرض.

وجاءت توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس مركز ومدينة أوسيم العميد محمد عبد الحميد، بإزالة العقار المخالف حتى سطح الأرض وجاري استكمال أعمال الإزالة لباقي العقار المكون من دور أرضي وميزان وثلاثة عشر دور مكرر مخالف للقانون بشارع الكباش ببشتيل.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.

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جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيا وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنية كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15-8-2020، مطالبة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء.